Посол США в России отказался выступать на ПМЭФ-2018

Москва, 18 мая. Панельные дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) будут проходить без участия посла США в РФ Джона Хантсмана вопреки его первоначальным планам.

Об этом дипломат заявил в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter американского посольства в Москве.

«Хотя я не буду участвовать в панельных дискуссиях ПМЭФ, я планирую встретиться с максимально возможным количеством собеседников, чтобы мы могли поговорить о перспективах на будущее», — сказал Хантсман.

Отметим, что дипломат был заявлен в программе форума в качестве спикера сессии «Россия – США», передает издание ФедералПресс.

Напомним, ранее Хантсман признал, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном еще хуже, чем во времена существования Советского Союза.