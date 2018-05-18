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Посол США в России отказался выступать на ПМЭФ-2018
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    Посол США в России отказался выступать на ПМЭФ-2018

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    Посол США в России отказался выступать на ПМЭФ-2018

    Москва, 18 мая. Панельные дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) будут проходить без участия посла США в РФ Джона Хантсмана вопреки его первоначальным планам.

    Об этом дипломат заявил в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter американского посольства в Москве.

    «Хотя я не буду участвовать в панельных дискуссиях ПМЭФ, я планирую встретиться с максимально возможным количеством собеседников, чтобы мы могли поговорить о перспективах на будущее», — сказал Хантсман.

    Отметим, что дипломат был заявлен в программе форума в качестве спикера сессии «Россия – США», передает издание ФедералПресс.

    Напомним, ранее Хантсман признал, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном еще хуже, чем во времена существования Советского Союза

    Автор: Тимур Румянцев
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