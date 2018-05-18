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«Он всегда уважал наш выбор»: Вучич назвал Путина другом Сербии
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    «Он всегда уважал наш выбор»: Вучич назвал Путина другом Сербии

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    «Он всегда уважал наш выбор»: Вучич назвал Путина другом Сербии

    Мадрид, 18 мая. Российский лидер Владимир Путин является другом Сербии, который всегда уважал путь, выбранный республикой, заявил в интервью газете «Паис» сербский президент Александар Вучич. 

    Глава Сербии Вучич прокомментировал вопрос евроинтеграции страны, отметив, что многое зависит от ЕС.

    «Я думаю, что, когда ты смотришь в будущее, хочешь достаточного количества рабочих мест для молодежи, в противном случае для нас не будет будущего», — сказал сербский лидер.

    Он отметил, что прошлый век принес много войн, теперь настало время для стабильности и мира во всем регионе. На вопрос о том, предлагал ли президент России другой, отличный от европейского путь, Вучич ответил «нет».

    «Он [Владимир Путин] является другом Сербии, он всегда уважал наш выбор», — подчеркнул сербский лидер.

    Россия и Испания поддерживают территориальное единство, сказал Вучич. Ранее он предположил, что Сербия может оказаться под давлением из-за ситуации в Косово, она рассчитывает на поддержку Москвы по этому вопросу. 

    Автор: Ирина Селезнева
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