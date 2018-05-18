«Он всегда уважал наш выбор»: Вучич назвал Путина другом Сербии

Мадрид, 18 мая. Российский лидер Владимир Путин является другом Сербии, который всегда уважал путь, выбранный республикой, заявил в интервью газете «Паис» сербский президент Александар Вучич.

Глава Сербии Вучич прокомментировал вопрос евроинтеграции страны, отметив, что многое зависит от ЕС.

«Я думаю, что, когда ты смотришь в будущее, хочешь достаточного количества рабочих мест для молодежи, в противном случае для нас не будет будущего», — сказал сербский лидер.

Он отметил, что прошлый век принес много войн, теперь настало время для стабильности и мира во всем регионе. На вопрос о том, предлагал ли президент России другой, отличный от европейского путь, Вучич ответил «нет».

«Он [Владимир Путин] является другом Сербии, он всегда уважал наш выбор», — подчеркнул сербский лидер.

Россия и Испания поддерживают территориальное единство, сказал Вучич. Ранее он предположил, что Сербия может оказаться под давлением из-за ситуации в Косово, она рассчитывает на поддержку Москвы по этому вопросу.