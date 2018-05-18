В Крыму объяснили попытку американского журналиста оправдаться за предложение разбомбить мост

Журналист Washington Examiner Том Роган, ранее предложивший нанести авиаудар по Крымскому мосту, уточнил в новой публикации, что предлагал уничтожить мост без жертв. Он попытался оправдаться, заявив о том, что якобы подразумевал, что необходимо лишь уничтожить, либо повредить инфраструктурный объект.

«Если вы строите что-то на чужой территории без согласия владельцев земли, то у них есть право уничтожить результат вашего труда», — заявил Реган, полностью игнорируя тот факт, что Крым — это часть Российской Федерации, присоединение полуострова произошло на законных основаниях, согласно волеизъявлению народа.

Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что главная проблема американцев, как отмечали классики литературы и политики, заключается в том, что они считают, что весь остальной мир тоже состоит из американцев.

«Но поскольку это не так, они предлагают всему миру тоже стать американцами, а если это не удастся сделать, то просто принимать ситуацию как есть. Но миру это не нравится, и последствия этого недовольства американцы ощущают на себе. И вот представитель американского национализма и сверхисключительности вдруг на себе ощутил, что за свои слова нужно отвечать», — говорит политический аналитик.

То есть, в той стране, которую, возможно, автор этой заметки и не найдет на карте, у него могут возникнуть неприятности.

«И он срочно начал искал способ этих неприятностей избежать. Именно этому и посвящены все его уточнения, которые сейчас он начал ретранслировать», — продолжает собеседник агентства.

Если же говорить о террористах, указывает Владимир Джаралла, достаточно взглянуть на количество войн, которые устроили Соединенные Штаты, а также на их последствия. Это разрушенные страны, государства, гибель людей, отъем территорий.

«Если это не терроризм, то это — империализм, агрессия, желание быть первыми, подчиняя себе всех остальных. Таким образом, вся эта история продемонстрировала нам особенности национального мышления и характера. Американцы ничего не знают о мире за пределами США и очень удивляются, когда этот мир вдруг оказывается не похож на то, что они себе представляют. Что ж, пусть учатся», — резюмировал политолог.

Напомним, ранее Следственный комитет Росии возбудил уголовное дело о призывах к совершению терактов в отношении Рогана, написавшего статью с предложением уничтожить Крымский мост.