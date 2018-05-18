Власти Франции замораживают активы «подозреваемых в разработке химоружия в Сирии» людей и компаний

Париж, 18 мая. Власти Франции намерены заморозить активы людей и компаний, которых подозревают в якобы «разработке химоружия на территории Сирии». Об этом заявили министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан и министр экономики Брюно Ле Мэр.

«Франция приняла национальные меры по заморозке в отношении трех сетей, работающих в интересах сирийского научно-исследовательского центра», — объявили французские министры.

По их данным, заморозке будут подвергнуты активы трех персон и девяти компаний.

Стоит отметить, что Сирия уничтожила все химическое оружие на территории страны, которое находилось под контролем властей. Этот факт подтвердили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Подозрения и обвинения западных стран в отношении Дамаска являются голословными и не были подтверждены никаким доказательством.