Сирия сегодня: Пентагон не помогал Израилю, Путин и Асад провели переговоры

Сирия, 18 мая. Соединенные Штаты не помогали израильским военным в авиаударах по территории Сирийской Арабской Республики (САР). Президенты Российской Федерации и САР Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

США не помогали

Соединенные Штаты не оказывали поддержки Израилю в авиаударах по территории САР. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

«Мы в этом не участвовали. Эти авиаудары на прошлой неделе вел Израиль», — сообщил Уайт в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее армия обороны Израиля нанесла десятки ударов по военным целям, которые принадлежали иранским «Аль-Кудс» в САР. Представитель израильской армии сообщил, что Израиль заранее оповестил военных Российской Федерации об авиаударах по САР якобы в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, которые дислоцируются в Сирии.

Однако, как сообщают сирийские источники, проправительственные силы в провинции Эль-Кунейтра открыли огонь по израильским позициям после того, как израильские ракеты поразили несколько целей в городе Аль-Баас. Помимо Армии обороны Израиля, ночью сирийскую армию близ города Хадер атаковали боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) и террористы группировки «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Переговоры Путина и Асада

Владимир Путин в четверг встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом, обсудив с ним ряд актуальных вопросов, которые связаны с кризисом в САР и путями выхода из него. Дискуссия состоялась в Сочи — городе, который непосредственно связан с важными событиями в усилиях по мирному регулированию сирийского кризиса, который продолжается с 2011 года. Именно в Сочи в конце января проходил Конгресс национального диалога САР, где было принято решение о формировании конституционной комиссии, она будет работать в Женеве.

В ходе встречи Путин поздравил Асада с успехами Сирийской арабской армии (САА) в борьбе с международным терроризмом. Кроме того, российский лидер призвал иностранные войска покинуть Сирию. По его словам, стабильность в САР улучшается. Он отметил, что многие террористы сложили свои оружия в ключевых точках, что дало возможность прекратить их активность около Дамаска. Подобная ситуация открывает двери политическому урегулированию кризиса в САР.

В ответ Асад заявил, что официальный Дамаск поддерживает политический процесс, отметив успехи переговоров по САР в Астане и в рамках Конгресса сирийского народа. Кроме того, Асад подчеркнул, что политический процесс должен идти параллельно с борьбой с террористами.

Также Башар Асад подтвердил свое решение направить представителей в конституционную комиссию Организации Объединенных Наций для формирования Конституционного комитета, который должен работать над основным законом Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.