Лавров объяснил, кто будет расплачиваться за новые антироссийские санкции США

Москва, 18 мая. За новые антироссийские санкции США вынужден расплачиваться бизнес Европы, заявил в пятницу исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя принятый в США закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Он подчеркнул, что антироссийскую санкционную спираль в экономической сфере раскручивают американцы, но платить за это приходится европейскому бизнесу.

«На смену есовским на российский рынок приходят производители из других регионов мира. США же никакого ущерба не несут», — объяснил глава МИД РФ в интервью изданию Russian Business Guide – Italian-Russian Chamber of Commerce.

Как отметил Лавров, США не пытаются скрыть, что под видом борьбы с якобы имеющей место «российской угрозой» Вашингтон хочет укрепить позиции своих компаний на европейском рынке.

«Насколько это отвечает интересам ЕС, решать самим европейцам. Знаем, что в деловых кругах Европы все чаще звучит недовольство такой ситуацией», — добавил он.

Лавров также выразил сожаление, что сегодня экономическое сотрудничество все больше политизируется, правила международной торговли и нормы ВТО не соблюдаются, вводятся односторонние рестрикции и имеет место экстерриториальное применение законодательства отдельных государств. В этом контексте он заметил, что на продвижение коммерческих интересов США нацелен принятый в Штатах закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Напомним, Запад ввел санкции против России в 2014 году в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, обвинив Москву в якобы имевших место «агрессии» и «вмешательстве». Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Крыма вошел в состав РФ в результате референдума, на котором за воссоединение проголосовали свыше 95% местных жителей.

В ответ на политику Запада Россия взяла курс на импортозамещение. В настоящее время США продолжают вводить санкции против РФ. В апреле в черный список США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.