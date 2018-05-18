Это только проба пера: военный эксперт оценил первый китайский авианосец

Китайская народная республика завершила ходовые испытания первого авианосца проекта 001А, полностью построенного силами национальной промышленности. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«В ходе пятидневных испытаний, начатых 13 мая, была успешно выполнена задача по тестированию оборудования авианосца», — подчеркнули сотрудники телеканала.

После того, как корабль войдет в строй, он станет вторым судном такого класса в ВМС НОАК (народно-освободительная армия Китая — прим. ред.). Сам авианосец имеет водоизмещение в 70 тысяч тонн и построен он по подобию «Ляонина», авианосца, выполненного на базе измененного советского авианесущего крейсера «Варяг» (проект «Кречет» — прим. ФАН). В 90-е годы Пекин купил его у Украины.

«Вообще, это новое направление для китайцев. Если раньше те же эсминцы они разрабатывали на базе нашего 956 проекта, то здесь гораздо все сложнее. В КНР высказывали недовольство по поводу второго корпуса «Варяга», но в процессе модернизации, по китайской мудрости, они его значительно изменили и доработали. И сейчас Китай подходит к тому, что ведутся разработки следующего авианосца, серии 002А, который как предполагается, будет уже атомным, с катапультами, отработанный на первом проекте», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам эксперта, основная часть модернизационных работ в новом авианосце затронула силовую установку, радиоэлектронное оборудование и системы вооружения. Это при том, что внешний вид (надстройка и сам корпус), а также водоизмещение остались практически неизменными.

«По сути это тот же «Варяг», но с полностью переделанной внутрянкой, которая позволяет ходить кораблю дальше и быстрее. Ну и самолеты — они тоже являются копией советских и российских Су-33, которые в настоящее время стоят на нашем ТАВКР (тяжелый авианесущий крейсер) «Кузнецов». Изменений мало, но постройка этого корабля была необходима Китаю для того, чтобы отработать технологии, который будут использованы уже на следующем корабле. То есть это пока только проба пера», — продолжает собеседник ФАН.

При этом военного аналитика удивила скорость, с которой Китайская народная республика разработала новый корабль. Так, с момента закладки на верфи и до момента спуска на воду прошло всего 6 лет.

«Дело в том, что у Китая сильная экономика, позволяющая распределять ресурсы и строить много верфей для больших корпусов. Как раз на них строится корабль 002А, который будет выполнен уже в другом корпусе. Так что все у них идет ударным, эволюционным путем и подходит к тому, чтобы был создан полноценный атомный авианосец с какой-то китайской спецификой. Но я думаю, у них будут и проблемы, особенно по этому корпусу, потому что там другая тема, там катапульта и все остальное. В отличие от Украины, американцы им ничего не дадут, не продадут — все придется разрабатывать самостоятельно. Но как говорится, легка беда начала, у них предполагается в течении двух пятилеток построить полбенный авианосный флот из шести корпусов», — заключил капитан 1 ранга запаса.

Напомним, в прошлом году Китай начал строительство на судоверфи в Шанхае своего третьего авианосца, который будет оснащаться суперсовременной электромагнитной системой катапульт для ускорения взлета самолетов.