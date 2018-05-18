Viber назвал причины сбоя в своей работе

Москва, 18 мая. Причиной сбоев в работе Viber стала частичная блокировка используемых мессенджером серверов на территории России. Об этом сообщается на официальной странице Viber в сети микроблогов Twitter.

Как уточняется в сообщении, из-за блокировки серверов российские пользователи не могли подключиться к мессенджеру.

«Похоже, эта ситуация обусловлена решением некоторых операторов связи блокировать доступ к ряду серверов, в том числе тех, которые используют Viber», — говорится в посте.

В настоящее время Viber работает над устранением неполадок. Руководство мессенджера отметило, что не видит поводов для блокировки используемых Viber серверов.

Напомним, в апреле Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке на территории России мессенджера Telegram из-за его отказа предоставить ФСБ ключи шифрования. Пытаясь обойти блокировку, Telegram начал использовать хостинги Amazon и Google. Из-за этого Роскомнадзор начал блокировку ряда IP-адресов, что сказалось на работе и других приложений по обмену сообщениями.