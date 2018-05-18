«Мы и мертвые к вам придем»: Прилепин пообещал отомстить за смерть комбата «Пятнашки»

Москва,18 мая. Донбасский командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, получив несколько ранений, скончался минувшей ночью. Российский писатель Захар Прилепин на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал его гибель.

Ранее сообщалось, что Олег Мамиев с позывным «Мамай» получил несколько серьезных ранений. Он был экстренно госпитализирован, однако скончался минувшей ночью в больнице.

Прилепин добавил, что батальон «Пятнашка» был одним из самых яростных и профессиональных подразделений Донбасса. По его словам, он помнит «Мамая» только как профи и аномально спокойного человека.

«Отличный мужик, настоящий воин», — заявил писатель.

Писатель заявил, что донбасские командиры погибают в боях, или «от рук диверсантов» после полученных в боях пяти или десяти ранений. При этом, по его словам, украинские командиры сидят в Верховной раде и «треплют языками».

«Как сказал Батя на похоронах Гиви: «Мы и мертвые к вам придем». На место каждого павшего встанут десять живых. <...> За все будет отвечено», — резюмировал он.

Напомним, Мамиев приехал в Донбасс четыре года назад. Он был руководителем батальона «Пятнашка», награжден высшими наградами Донецкой народной республики.