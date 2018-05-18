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Климкин пожаловался еврокомиссару на «преследование украинских журналистов» в РФ
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    Климкин пожаловался еврокомиссару на «преследование украинских журналистов» в РФ

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    Климкин пожаловался еврокомиссару на «преследование украинских журналистов» в РФ

    Киев, 18 мая. Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович ситуацию с удерживаемыми и заключенными гражданами Украины на территории России и в Крыму, говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства. 

    Павел Климкин заявил, что Россия якобы «преследует украинских журналистов». Он привел в пример дела Олега Сенцова, Владимира Балуха, Узеира Абдуллаева и других украинцев, утверждая, что их права неоднократно нарушались. Министр и комиссар Дуня Миятович обсудили вопросы по отслеживанию ситуации с права человека в Крыму и в Донбасса.

    Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в России к двадцати годам тюрьмы за подготовку терактов в российском Крыму. Еще один крымчанин Владимир Балух приговорен к трем годам и семи месяцам лишения свободы за хранение оружия и взрывчатых веществ. Узеир Абдуллаев был задержан в рамках дела о борьбе с запрещенной в РФ группировкой «Хизб-ут Тахрир».

    Автор: Ирина Селезнева
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