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Сирия: Россия зафиксировала нарушение перемирия в провинции Латакия
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    Сирия: Россия зафиксировала нарушение перемирия в провинции Латакия

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    Сирия: Россия зафиксировала нарушение перемирия в провинции Латакия

    Москва, 18 мая. Один случай стрельбы зафиксирован Россией в комиссии по перемирию в Сирии. Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, турецкие наблюдатели также сообщили об одном нарушении режима прекращения огня.

    Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала один случай стрельбы в провинции Латакия. Турецкая сторона сообщила об одном нарушении стрельбы в провинции Хама.

    Напомним, ранее сообщалось, что ситуация в Сирии продолжает улучшаться, в том числе и благодаря российской парламентской дипломатии. 

    Автор: Тимур Румянцев
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