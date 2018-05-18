Сирия: Россия зафиксировала нарушение перемирия в провинции Латакия

Москва, 18 мая. Один случай стрельбы зафиксирован Россией в комиссии по перемирию в Сирии. Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, турецкие наблюдатели также сообщили об одном нарушении режима прекращения огня.

Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала один случай стрельбы в провинции Латакия. Турецкая сторона сообщила об одном нарушении стрельбы в провинции Хама.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация в Сирии продолжает улучшаться, в том числе и благодаря российской парламентской дипломатии.