Американский военный вертолет случайно сбросил боеприпасы на крышу школы в Техасе

Вашингтон, 18 мая. Американский военный вертолет накануне случайно сбросил боеприпасы на крышу начальной школы в городе Эль-Пасо в Техасе. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает телеканал Fox News, в четверг военный вертолет США вылетел с базы Форт Блисс. Во второй половине дня, пролетая над школой, он сбросил на ее крышу боеприпасы. В результате была повреждена кровля учреждения.

This box of ammo fell from a military helicopter, crashed through a roof, and landed in the middle of a classroom at Parkland Elementary in El Paso, TX, according to Ysleta ISD.



Fortunately, the incident happened at 3:45pm local - when all the kids had left. No injuries. pic.twitter.com/2ID4a4HdRL — Kurt Chirbas (@kchirbas) May 18, 2018

Причины произошедшего не сообщаются. Предполагается, что инцидент мог произойти как из-за ошибки пилота, так и из-за технического сбоя. Командование военной базы извинилось за случившееся и пообещало, что пересмотрит маршруты доставки грузов.

Местные полицейские собрали сброшенные боеприпасы и передали их военным.