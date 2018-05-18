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Американский военный вертолет случайно сбросил боеприпасы на крышу школы в Техасе
Весь мир
Американский военный вертолет случайно сбросил боеприпасы на крышу школы в Техасе
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    Американский военный вертолет случайно сбросил боеприпасы на крышу школы в Техасе

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    Американский военный вертолет случайно сбросил боеприпасы на крышу школы в Техасе

    Вашингтон, 18 мая. Американский военный вертолет накануне случайно сбросил боеприпасы на крышу начальной школы в городе Эль-Пасо в Техасе. Пострадавших в результате инцидента нет.

    Как сообщает телеканал Fox News, в четверг военный вертолет США вылетел с базы Форт Блисс. Во второй половине дня, пролетая над школой, он сбросил на ее крышу боеприпасы. В результате была повреждена кровля учреждения.

    Причины произошедшего не сообщаются. Предполагается, что инцидент мог произойти как из-за ошибки пилота, так и из-за технического сбоя. Командование военной базы извинилось за случившееся и пообещало, что пересмотрит маршруты доставки грузов.

    Местные полицейские собрали сброшенные боеприпасы и передали их военным.

    Автор: Василий Котов
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