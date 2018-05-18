Сирия, 18 мая. Контрнаступление ИГ1 к югу от Дамаска было обито силами САР. Курдские радикалы задержали местных жителей в населенном пункте Аль-Джарзи в Дейр-эз-Зоре. САА передала город Аль-Хадер в Алеппо военной полиции РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили множество ИГИЛовцев и захватили их оружие к югу от Дамаска; передали город Аль-Хадер в Алеппо военной полиции РФ.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет перестрелки с САА у населенного пункта Тадеф на севере Алеппо; подверглась обстрелу «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Исламское государство»2: предприняло попытку контрнаступления в районе Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска.

Курды: арестовали нескольких мирных жителей в провинции Дейр-эз-Зор по обвинению в связях в ИГИЛ3.

Международная коалиция: провела авианалеты в городе Ас-Суса в Дейр-эз-Зоре, убиты восемь ИГИЛовцев и мирные жители.

Провинция Дамаск

Накануне сообщалось о том, что террористы «Исламского государства» начали крупномасштабное контрнаступление южнее Дамаска, атаковав укрепления Сирийской арабской армии (САА) в уже освобожденных кварталах Хаджар Аль-Асвада. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, ИГИЛовцы штурмовали позиции сил САР одновременно на нескольких направлениях. Тем не менее нападение джихадистов было отбито. В ходе столкновений при поддержке бойцов палестинских военизированных формирований военнослужащие правительственных войск уничтожили множество боевиков ИГ, а также захватили большое количество оружия и боеприпасов. Более того, во главе с 42-й бригадой 4-й механизированной дивизии подразделения САА продвинулись и взяли под контроль новые территории. Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает о том, что САА задействовала танки Т-72.

Провинция Алеппо

Стало известно о том, что Сирийская арабская армия (САА) передала город Аль-Хадер, расположенный к юго-западу от административного центра провинции, российской военной полиции. По словам военного источника информационного портала Al Masdar News, военные полицейские РФ призваны урегулировать напряженность между правительственными силами и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА). Силы САР перебросили свои подразделения в район высоты Джебель-Ацзан.

Между тем оппозиционный интернет-портал Emaan News Center сообщает о том, что в северной части Алеппо возобновились перестрелки между сирийскими войсками и боевиками «свободной армии». Вооруженные стычки отмечаются недалеко от населенного пункта Тадеф, территорию которого противники делят практически пополам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Демократические силы Сирии**** (SDF) возобновили аресты мирных жителей на подконтрольных им территориях Дейр-эз-Зора. По данным военного источника в сети Twitter (Syria_2_4), несколько гражданских лиц были задержаны в населенном пункте Аль-Джарзи по обвинению в пособничестве «Исламскому государству». Тем не менее очевидцы заявляют о том, что подобным образом курдские радикалы расправляются с членами местных арабских племен. Напомним, ранее поступала информация о том, что курды поставили ультиматум формированию «Куват Нукба Ас-Сурия», согласно которому ополченцы должны были сдать оружие и прекратить оказывать сопротивление. В противном случае SDF пригрозили объявить членов организации союзниками ИГИЛ.

Тем временем Twitter-канал (dierezzore5) передает, что в результате последних бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами были ликвидированы не менее восьми боевиков ИГИЛ в городе Ас-Суса на юго-востоке провинции. В свою очередь, новостное агентство El Balad заявляет о том, что во время авианалетов США пострадали также и мирные жители. Более подробные сведения пока уточняются.

Провинция Даръа

В городе Сайда на востоке провинции произошло нападение неизвестных боевиков на одного из журналистов вооруженной оппозиции, передает на своей странице в Twitter военный источник (Syria_2_4). Корреспондент оппозиционного медиа-портала был застрелен. Предполагается, что убийство было совершено членами одной из противоборствующих группировок. Напомним, в рядах незаконных вооруженных формирований нередко разворачиваются междоусобные бои.

Между тем в юго-восточной части региона продолжаются столкновения между подконтрольной ИГИЛ группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и Сирийской свободной армией (ССА). По данным оппозиционных СМИ, ИГИЛовцы ударили по населенному пункту Хейт, расположенному у линии разграничения сил сторон, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения.

Провинция Хама

Телеканал Halab Today TV сообщает о том, что последняя 9-я партия автобусов с боевиками и членами их семей, эвакуированными их провинции Хомс в рамках мирного соглашения с правительством САР, достигла населенного пункта Калаат Аль-Мадик на северо-западе от столицы провинции. Как передает оппозиционный интернет-портал Emaan News Center, на территорию Хамы прибыли около трех тысяч радикалов. Напомним, о полном освобождении Растанского котла на севере Хомса было объявлено в среду. В настоящий момент инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) выполняют зачистку данных территорий от мин и СВУ, заложенных исламистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)