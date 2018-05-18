Меню
Политика
Отказ Германии от «Северного потока — 2» не гарантирует рост импорта газа из США — немецкий министр
Весь мир
Американский военный вертолет случайно сбросил боеприпасы на крышу школы в Техасе
Следующая новость
Загрузка...

    Отказ Германии от «Северного потока — 2» не гарантирует рост импорта газа из США — немецкий министр

    47

    Отказ Германии от «Северного потока — 2» не гарантирует рост импорта газа из США — немецкий министр

    Берлин, 18 мая.  Если Германия откажется от «Северного потока — 2», то это не гарантирует рост импорта сжиженного газа из США. Об этом заявил немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер в эфире телеканала ARD.

    Министр отметил, что Вашингтон ищет рынки сбыта. По его словам, если США ставят в приоритет свои собственные экономические интересы, то они должны рассчитывать на то, что «европейские страны определят их».

    Альтмайер добавил, что Германия с пониманием относится к тому, что США ищут рынки сбыта, и готова сделать так, чтобы сжиженный газ «проще доходил» до страны. Однако на данный момент стоимость такого газа значительно выше, чем того, который поставляется по трубопроводу.

    «Отказ от «Северного потока — 2» не гарантирует роста продаж сжиженного газа», — резюмировал он.

    Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ветвей газопровода от российского побережья через Балтийское море до Германии. Общая мощность потока составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.