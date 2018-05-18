Отказ Германии от «Северного потока — 2» не гарантирует рост импорта газа из США — немецкий министр

Берлин, 18 мая. Если Германия откажется от «Северного потока — 2», то это не гарантирует рост импорта сжиженного газа из США. Об этом заявил немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер в эфире телеканала ARD.

Министр отметил, что Вашингтон ищет рынки сбыта. По его словам, если США ставят в приоритет свои собственные экономические интересы, то они должны рассчитывать на то, что «европейские страны определят их».

Альтмайер добавил, что Германия с пониманием относится к тому, что США ищут рынки сбыта, и готова сделать так, чтобы сжиженный газ «проще доходил» до страны. Однако на данный момент стоимость такого газа значительно выше, чем того, который поставляется по трубопроводу.

«Отказ от «Северного потока — 2» не гарантирует роста продаж сжиженного газа», — резюмировал он.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ветвей газопровода от российского побережья через Балтийское море до Германии. Общая мощность потока составит 55 миллиардов кубометров газа в год.