Лондон, 18 мая. Начальник британской военной разведки Филип Осборн призвал правительство готовиться к самым решительным действиям в отношении России в случае резкого возрастания угроз для Запада, в том числе, и к нанесению киберудара по Москве. Об этом сообщает газета Daily Express.

По его словам, Соединенное Королевство должно быть готово осуществить «кибератаки против Российской Федерации (в случае [перерастания напряженности между Западом и Востоком» в Третью мировую войну».

Как отметил глава разведки, если угрозы безопасности королевства станут критическими, то Лондону следует быть «гораздо более агрессивным и идти на риск». Осборн подчеркнул, что кибертехнологии играют ключевую роль в современных боевых действиях в нынешнем «более опасном, непредсказуемом мире».

Напомним, как сообщалось ранее, британские журналисты считают, что истинной причиной агрессивных нападок Лондона на Москву являются уже максимально возможно испорченные отношения между странами.