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Следователи выяснили, что упавший под Ставрополем вертолет пытались закопать
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    Следователи выяснили, что упавший под Ставрополем вертолет пытались закопать

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    Следователи выяснили, что упавший под Ставрополем вертолет пытались закопать

    Москва, 18 мая. Упавший в Ставропольском крае вертолет Ми-2 пытались закопать, чтобы скрыть происшествие, сообщили представители Следственного комитета России.

    Ранее стало известно о крушении вертолета Ми-2. О падении воздушного судна в Ставропольском крае сообщила Южная транспортная прокуратура. Инцидент произошел в районе населенного пункта Мирный, расположенного в Курском районе. Пилот Ми-2 был госпитализирован, передает «Газета.ru».

    Как оказалось, аварию пытались скрыть: следователи обнаружили на месте крушения соответствующие следы.

    «Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора, — рассказали в Следственном комитете. — В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара».

    Обстоятельства крушения выясняются.

    Автор: Катерина Тимошенская
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