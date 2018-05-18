Без платья и коляски: Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала

Москва, 18 мая. Российская певица, представлявшая РФ в 2018 году на международном песенном конкурсе «Евровидение», Юлия Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала, который оставил ее без платья и коляски при подготовке к соревнованию.

Как сообщила артистка на пресс-конференции, телеканал решил сэкономить на ее номере, и покупать платье Самойловой пришлось самостоятельно. Кроме того, по словам коллег певицы, к выступлению телеканал должен был купить Самойловой специальную коляску, но затем отказался это делать.

Самойлова отметила, что также недостаточно внимания было уделено подготовке номера: его репетиция состоялась только один раз. Тем не менее, певица подчеркнула, что в неудаче на конкурсе никого не винит, кроме себя самой, и в чужой карман лезть не хочет.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Самойлова думала о том, чтобы отказаться от участия в «Евровидении-2018», когда подготовка к конкурсу начала идти не так, как себе ее представляла артистка.

Напомним, финал международного песенного конкурса «Евровидение» прошел 12 мая в Лиссабоне. Россия в завершающем этапе представлена не была: Юлия Самойлова завершила свое участите в конкурсе в полуфинале, не набрав необходимое количество голосов.