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Школу на западе Украины штукатурили песком с останками советских солдат
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    Школу на западе Украины штукатурили песком с останками советских солдат

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    Школу на западе Украины штукатурили песком с останками советских солдат

    Киев, 18 мая. Песок с останками расстрелянных нацистами советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны использовали для строительных и отделочных работ в украинском городе Ковель. Об этом сообщает «Украина.ру».

    Председатель Волынской областной организации ветеранов Украины Александр Булавин в своем видеообращении рассказал подробно о произошедшем в Ковеле инциденте.

    Речь идет о лагере военнопленных Stalag 301, который находился в Ковеле в 1942-1944 годах на Брестской улице. После освобождения города было найдено около 69 братских могил с останками местных жителей и военнопленных.

    Как сообщает издание, часть территорий, где расположены расстрелянные могилы, были отданы под застройку. Также стало известно, что некоторые бизнесмены брали песок из карьера, в котором или рядом с которым были массовые захоронения. Крупные кости просеивались, а мелкие оставались в песке. В течение всего прошлого года песок использовался для строительства жилых домов, а также для штукатурных работ в средней школе.

    Как сообщает издание, активисты вызвали на место стройки правоохранительные органы, которые зафиксировали наличие костей в песке. Однако дело не сдвинулось с места.

    Против активистов, которые рассказали об инциденте, началась настоящая травля. Кроме того, Булавина назвали «сепаратистом» из-за того, что он со своей группой принял участие в форуме «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне».

    Автор: Дарья Смолина
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