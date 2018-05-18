Меню
Весь мир
Ученые доказали, что секс в пожилом возрасте сохраняет память
Весь мир
Американский военный вертолет случайно сбросил боеприпасы на крышу школы в Техасе
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые доказали, что секс в пожилом возрасте сохраняет память

    58

    Ученые доказали, что секс в пожилом возрасте сохраняет память

    Сидней, 18 мая. Секс в пожилом возрасте положительно сказывается на памяти людей, заявили специалисты австралийского университета Вуллонгонг.

    Как рассказал психолог из австралийского университета Марк Аллен, секс у пожилых людей оказывает благотворное влияние на их память. Ученые опросили людей в возрасте от 50 лет, чтобы подтвердить свои догадки. Версия себя оправдала:  память сексуально активных пожилых людей оказалась более развитой, чем у их сверстников, пишет «Ридус».

    Также специалисты в рамках проведения исследования обратили внимание, что на память и когнитивные функции людей положительно влияет как непосредственно секс, так и эмоциональная связь с партнером, передает «ФедералПресс».

    Ученые доказали, что секс в пожилом возрасте сохраняет память

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.