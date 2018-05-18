Ученые доказали, что секс в пожилом возрасте сохраняет память

Сидней, 18 мая. Секс в пожилом возрасте положительно сказывается на памяти людей, заявили специалисты австралийского университета Вуллонгонг.

Как рассказал психолог из австралийского университета Марк Аллен, секс у пожилых людей оказывает благотворное влияние на их память. Ученые опросили людей в возрасте от 50 лет, чтобы подтвердить свои догадки. Версия себя оправдала: память сексуально активных пожилых людей оказалась более развитой, чем у их сверстников, пишет «Ридус».

Также специалисты в рамках проведения исследования обратили внимание, что на память и когнитивные функции людей положительно влияет как непосредственно секс, так и эмоциональная связь с партнером, передает «ФедералПресс».