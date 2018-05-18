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Космический корабль для возвращения грузов с орбиты разработают в России к 2022 году
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    Космический корабль для возвращения грузов с орбиты разработают в России к 2022 году

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    Космический корабль для возвращения грузов с орбиты разработают в России к 2022 году

    Москва, 18 мая. Космический корабль для возвращения грузов с орбиты разработают в России к 2022 году на базе пилотируемого корабля «Союз», сообщает Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

    «Создание корабля «Союз ГВК» планируется завершить в 2022 году», — говорится на сайте корпорации.

    Уточняется, что новый корабль сможет доставлять на орбиту порядка двух тонн грузов, а возвращать на Землю – 500 килограммов. Кроме того, грузовик будет оснащен специальным отсеком для размещения груза, предназначенного к утилизации. Он будет сгорать в плотных слоях атмосферы.

    Всего в космосе корабль сможет находиться до 370 суток. На данный момент возвращать грузы на Землю могут только американские корабли Dragon.

    Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, стали известны места, где может приземлиться первый за 50 лет российский корабль на Марсе.

    Автор: Василий Котов
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