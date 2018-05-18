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Стало известно, зачем инструкторов НАТО завели на минное поле в Донбассе
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    Стало известно, зачем инструкторов НАТО завели на минное поле в Донбассе

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    Стало известно, зачем инструкторов НАТО завели на минное поле в Донбассе

    Донецк, 18 мая. В ходе провокации в Донбассе, организованной украинской стороной, погибли трое канадских военных. По информации оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР), командование ВСУ целенаправленно завело натовских инструкторов на свое минное поле в районе Авдеевки.

    В результате автомобиль, в котором находились канадцы, наехал на мину и подорвался. Жертвами стали три человека, еще двое (американцы) получили ранения. 

    Как заявили в оперативном командовании ВС ДНР, жертвы среди иностранных военнослужащих в результате провокации необходимы были Киеву для обвинения Донецка в агрессии и обоснования необходимости выделения Западом летального оружия.

    Напомним, ранее стало известно, что в Донбассе погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай». 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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