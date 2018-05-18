Клинцевич ответил Госдепу США, возложившему на РФ ответственность за «химатаку» в Сирии

В Госдепе США осудили применение химического оружия в Сирии, которое якобы имело место, и заявили о том, что Россия несет ответственность за «инцидент», произошедший в городе Серакиб в провинции Идлиб.

«Миссия определила, что 4 февраля в Серакибе, по всей видимости, был использован хлор. Характерные признаки этой химатаки полностью совпадают с признаками подобных же атак, совершенных ранее», — заявила официальный представитель дипведомства Хизер Науэрт.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что для США реальные факты не имеют значения.

«Несмотря на ту цензуру, которая сегодня реально существует в США, «Белые каски» и различного рода постановки так или иначе оказываются в фокусе внимания журналистов. Представители СМИ задают соответствующие вопросы, но ответов на них никто не дает. И эта тенденция, когда ответы не важны, продолжается. Важно лишь то, что сказали высокие должностные лица. Это в их понимании имеет определенную ценность, и с этим фактом должны мириться все те, кто слушает, смотрит и читает СМИ», — говорит парламентарий.

По словам сенатора, Россия вновь оказалась у той черты, когда на нее возлагают ответственность за инцидент.

«И самое страшное — все это работает. 80% потребителей подобной информации даже не удосуживаются вникать в суть проблемы. Если на высоком уровне заявили о чем либо, по их мнению, эта информация соответствует действительности. А российские доводы и доказательства не принимаются во внимание», — продолжает собеседник агентства.

Этот тренд необходимо осознать и справедливо реагировать на обвинения Запада. Рано или поздно, уверен законодатель, реально имеющие место факты станут достоянием общественности. В данной ситуации огромное значение имеет работа российских СМИ, которые объективно освещают те или иные события, включая сирийский кризис.

«Также имеют значение выступления наших официальных лиц. Кроме того, огромную роль играет последовательная и профессиональная работа российских силовых ведомств, в том числе тех, которые находятся в Сирии. Раз за разом они находят опровержения той лжи, предоставляя фото- и видеоматериалы. Мы по-прежнему говорим о том, что как бы коллективный Запад ни пытался дискредитировать Россию, цель, которую преследует РФ, — это добросовестное сотрудничество и развитие дружественных нам стран во всех направлениях на взаимовыгодных условиях», — заключил сенатор.

Франц Клинцевич выразил уверенность в том, что американский однополярный мир рухнул.