В российском бизнесе появятся антикоррупционные сотрудники

Москва, 18 мая. Антикоррупционные сотрудники появятся в российском бизнесе. Соответствующий профессиональный стандарт был разработан в Торгово-промышленной палате РФ.

Согласно стандарту, специалисты будут проводить мероприятия по профилактике коррупционных нарушений. В частности, они займутся служебными проверками, выявлением коррупционных рисков, сопровождением проведения сделок и тендеров. Кроме того, они будут разъяснять сотрудникам компаний нормы российского законодательства.

Идею уже поддержали в Минтруде, за появление антикоррупционных сотрудников высказываются и представители бизнеса. Специалисты отмечают, что сегодня российским компаниям выгоднее следовать закону, чем нести многомиллионные убытки, пишет газета «Известия».

Как подчеркнул замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный, специалист, который разбирается в законах в этой области сейчас необходим любой бизнес-структуре. При этом в Минтруде сообщили, что спрос на программы по подготовке таких специалистов имеется уже сейчас.

«Необходимость подготовки стандарта существует, и мы рассчитываем, что профессиональное сообщество, которое подготовило этот документ, проведет его всестороннее обсуждение с экспертами и в дальнейшем будет поддерживать его в актуальном состоянии», — добавил директор департамента госслужбы министерства Дмитрий Баснак.

Напомним, согласно российскому законодательству, сегодня штрафы за взятку в интересах компании составляют от одного миллиона до 100 миллионов рублей.