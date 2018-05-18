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Кадыров отчитался о сильно уменьшившихся доходах в 2017 году
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    Кадыров отчитался о сильно уменьшившихся доходах в 2017 году

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    Кадыров отчитался о сильно уменьшившихся доходах в 2017 году

    Грозный, 18 мая. Глава Чечни Разман Кадыров предоставил декларацию о доходах в 2017 году. Как оказалось, по сравнению с 2016 годом они сократились на 4,5 миллиона рублей.

    Кадыров обнародовал свою декларацию о доходах за прошлый год. Согласно документу, глава Чечни в 2017 году заработал почти семь миллионов рублей. Если сравнить этот показатель с предыдущим, то окажется, что доходы чеченского лидера заметно сократились — на 4,5 миллиона рублей.

    В собственности Кадырова находятся земельный участок площадью 3,7 тысячи квадратных метров, а также жилой дом площадью 2,3 тысячи квадратных метров.

    Как пишет Infox.ru, также в представленной декларации указаны доходы супруги Кадырова. В прошлом году она заработала 60 тысяч рублей.

    Кадыров отчитался о сильно уменьшившихся доходах в 2017 году

    Автор: Катерина Тимошенская
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