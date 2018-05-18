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В Сеуле отреагировали на угрозы КНДР прекратить диалог с Южной Кореей
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    В Сеуле отреагировали на угрозы КНДР прекратить диалог с Южной Кореей

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    В Сеуле отреагировали на угрозы КНДР прекратить диалог с Южной Кореей

    Сеул, 18 мая. Власти Южной Корея будут продолжать искать пути для возобновления диалога с КНДР.

    «Север не упоминал о полной отмене переговоров, — заявил представитель администрации южнокорейского президента на встрече с журналистами, отреагировав на угрозы КНДР прекратить диалог с Южной Кореей. — Ли [Сон Гвон] лишь сказал, что это будет непросто, а не то, что они [КНДР] не будут вести диалог».

    Он подчеркнул, что республика Корея продолжит поиски путей для возобновления диалога с соседом по полуострову.

    Ранее Ли Сон Гвон, председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины, заявил, что диалог с властями Республики Корея может быть прерван.

    Напомним, накануне в Белом доме подтвердили, что американский президент Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Сам же глава США отметил, что Вашингтон сможет достичь договоренности с Пхеньяном, то руководитель КНДР Ким Чен Ын будет «очень-очень счастлив». 

    Автор: Тимур Румянцев
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