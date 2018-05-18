Мы подобных угроз не забудем: эксперт ответил американскому журналисту, призвавшему взорвать Крымский мост

Американский журналист Том Роган заявил, что не сожалеет о написанной им статье, в которой он призвал взорвать Крымский мост. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«За исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесенным так, чтобы избежать жертв», — написал Роган в своем новом материале.

Кроме того, он повторил ряд обвинений, которые Запад предъявляет Российской Федерации, указывая на ее якобы вмешательство в дела Украины. Однако реальных доказательств реального вмешательства в украинские дела ни он, ни страны Запада до сих пор не предоставили.

Политическая провокация

Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что издание Washington Examiner дало не просто авторский материал журналиста Рогана. Это запланированная, что называется, редакционная статья. Она согласована с владельцем, Филиппом Аншютцем, миллиардером-неоконсерватором.

«Это та часть американской элиты, для которой людей и стран за пределами их удельных империй просто нет. Это явная политическая провокация, и, конечно, автор не будет сожалеть о своих словах. В чем смысл этой статьи? Начать внедрять в американское сознание, что нет разницы, чьи мосты можно бомбить — иракцев, ливийцев или россиян. Это первые ласточки американского националглобализма», — пояснил Игорь Рябов.

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты разрушили «благими намерениями» много стран, почему бы с упорством камикадзе не начать разрушать что-то и в России, естественно, чужими руками?! Проблема только в том, что для этой части американской элиты наши оборонные возможности оказались сюрпризом, и их стратегический план давления и угроз в адрес России уперся в наш ядерный щит.

«Украину, вооруженные силы которой будут уничтожены в ответ на обстрел моста, им конечно не жалко. Привыкли ни за что не отвечать. Так не бывает. Уголовное дело против Рогана — это знак, что мы подобных угроз не забудем», — резюмировал Игорь Рябов.

Напомним, во вторник, 15 мая, Washington Examiner опубликовал колонку, где Роган призвал Украину «взорвать элементы Крымского моста». По его словам, Киев якобы располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы, по крайней мере, временно вывести его из строя.