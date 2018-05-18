«Очень красивый»: глава «Ростеха» рассказал о мотоцикле проекта «Кортеж»

Москва, 18 мая. На встрече с президентом РФ генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов представил Владимиру Путину отчет о деятельности госкорпорации. Чемезов также рассказал о стадии готовности мотоцикла проекта «Кортеж». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Чемезова, к инаугурации президента подготовили мотоцикл, который должен был сопровождать кортеж, но «не успели довести его до ума». Глава «Ростеха» добавил, что мотоцикл практически готов.

«Очень красивый получился мотоцикл и по своим характеристикам нисколько не уступает любым западным производителям», — подчеркнул Чемезов.

Путин, в свою очередь, отметил, что нужно сделать так, чтобы мотоцикл был лучше.

Напомним, ранее президент России призвал наладить производство джипов и седанов проекта «Кортеж».