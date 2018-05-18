Информационные щиты закроют въезд автобусам в города ЧМ-2018

Москва, 18 мая. На въездах в российские города, принимающие чемпионат мира по футболу, установят информационные щиты, которые напомнят, что во время мундиаля передвижение автобусов в данных населенных пунктах будет закрыто.

Места, где будут установлены информационные щиты, в настоящее время уточняются. Предупреждать водителей будет соответствующая надпись на желтом фоне, при этом слова «Внимание!» и «Запрещается» будут выделены красным.

Как уточнили газете «Известия» в Росавтодоре, аналогичные знаки будут также установлены на региональных дорогах, которые ведут к городам проведения ЧМ-2018. Уточняется, что на федеральных трассах предупреждения появятся до 1 июня 2018 года.

Напомним, согласно указу президента РФ, с 1 июня по 17 июля въезд автобусов будет ограничен в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи. В Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске ограничение будет действовать с 1 июня по 30 июня. Оно не затронет маршрутный транспорт, который получил аккредитацию у организаторов мундиаля или разрешение от МВД.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах. Ранее URA.RU сообщало, что мундиаль принесет России порядка 820 миллиардов рублей.