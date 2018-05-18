Стало известно, сколько россиян посмотрели финал «Евровидения»

Москва, 18 марта. В этом году финал песенного конкурса «Евровидение» посмотрели 16% россиян. Этот показатель в два раза меньше, чем был два года назад, показали данные социологического опроса специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отметили эксперты, показатель числа россиян, просмотревших финал «Евровидения», заметно сократился.

«В нашей стране доля зрителей (16%) финала песенного конкурса «Евровидение» в 2018 году, прошедшего без представителя нашей страны, заметно уступает показателю двухлетней давности (38%)», — приводит данные ВЦИОМ РИА Новости.

Трансляцию смотрели в основном женщины (21%) и люди в возрасте от 60 лет (24%). Также социологи выяснили, что почти треть (36%) респондентов знали имя участницы конкурса от России Юлии Самойловой, которая не прошла в финал.

«По вопросу объективности оценок российской исполнительницы мнения наших сограждан расходятся: 28% считают судейство честным, 26% — нет», — констатируют специалисты.

Опрос ВЦИОМ был проведен 14–15 мая текущего года среди двух тысяч респондентов.

Ранее Юли Самойлова призналась, что изначально не хотела участвовать в «Евровидении» в этом году, передает «Газета.ru».