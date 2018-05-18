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Южная Корея хочет ускорить наведение «девяти мостов» с Россией
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    Южная Корея хочет ускорить наведение «девяти мостов» с Россией

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    Южная Корея хочет ускорить наведение «девяти мостов» с Россией

    Москва, 18 мая. Южная Корея хочет ускорить наведение «девяти мостов» с Россией. С предложением активизировать сотрудничество по девяти приоритетным направлениям Сеул выступил накануне на переговорах заместителей министров иностранных дел государств в Москве.

    Как отмечается на сайте МИД Республики Корея, на встрече замглавы южнокорейского внешнеполитического ведомства Юн Сун Гу сообщил российскому коллеге Игорю Моргулову о желании Сеула форсировать взаимодействие в области здравоохранения, науки и технологиях, чтобы повысить качество жизни граждан двух стран.

    Юн Сун Гу также предложил ускорить разработку концепции «девяти мостов» сотрудничества, которую в сентябре прошлого года предложил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В частности, в концепции речь идет о совместной деятельности России и Республики Корея по таким направлениям, как туризм, газ, железные дороги, Северный морской путь, судостроение, рыболовство.

    На встрече представители внешнеполитических ведомств также договорились рассмотреть возможности трехстороннего экономического сотрудничества на Корейском полуострове. Под третьей стороной подразумевается КНДР.

    Автор: Василий Котов
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