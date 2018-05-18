Безработица в России через два года снизится до 4,7%

Москва, 18 мая. К 2020 году безработица в Российской Федерации должна будет снизиться до 4,7%.

Как сообщают «Известия», это следует из макропрогноза Института Гайдара. Одна из причин вероятного снижения уровня безработицы — сокращение численности трудоспособного населения.

Так, согласно демографическому прогнозу российского статистического ведомства, ежегодно в течение ближайших восьми лет, численность трудоспособного населения будет уменьшаться до миллиона человек в год.

Понятное дело, если прогнозы Росстата воплотятся в жизнь, то не только будет спровоцирован рост спроса на рынке труда. Также будут увеличены зарплаты — работодателям надо будет привлекать сотрудников.

При этом, как считают эксперты, снижение безработицы, которое сможет приостановить повышение пенсионного возраста, не окажет серьезного влияния на уровень инфляции в стране.