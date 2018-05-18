Донбасс: пять населенных пунктов ЛНР попали под обстрелы ВСУ

Луганск, 18 мая. За минувшие сутки украинские военные обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом сообщает в пятницу Луганский информационный центр.

По данным оборонного ведомства ЛНР, под обстрел попали районы сел Желобок, Логвиново, Лозовое, поселков городского типа Донецкий и Калиново. Как стало известно, ВСУ открывали огонь из 82-мм и 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Напомним, накануне военные ЛНР обвинили киевские власти в целенаправленном обострении ситуации в Донбассе во время переговоров в Минске.