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Донбасс: пять населенных пунктов ЛНР попали под обстрелы ВСУ
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    Донбасс: пять населенных пунктов ЛНР попали под обстрелы ВСУ

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    Донбасс: пять населенных пунктов ЛНР попали под обстрелы ВСУ

    Луганск, 18 мая. За минувшие сутки украинские военные обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом сообщает в пятницу Луганский информационный центр.

    По данным оборонного ведомства ЛНР, под обстрел попали районы сел Желобок, Логвиново, Лозовое, поселков городского типа Донецкий и Калиново. Как стало известно, ВСУ открывали огонь из 82-мм и 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, вооружения БМП и стрелкового оружия.

    Напомним, накануне военные ЛНР обвинили киевские власти в целенаправленном обострении ситуации в Донбассе во время переговоров в Минске.

    Автор: Тимур Румянцев
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