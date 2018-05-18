«Одной ненадежной микрокомпанией меньше»: Пушков поддержал закрытие «Саратовских авиалиний»

Москва, 18 мая. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал закрытие авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter. Прекращение работы «Саратовский авиалиний» он назвал правильным решением.

«Одной ненадежной микрокомпанией, экономившей на подготовке пилотов и не способной обеспечить безопасность полетов, будет меньше», — подчеркнул он.

Напомним, накануне, как писало URA.RU, авиакомпания «Саратовский авиалинии» объявили о прекращении своей деятельности с 31 мая по требованию Росавиации. Проверка авиакомпании была начата после того, как в феврале в Московской области разбился самолет авиакомпании Ан-148. В результате крушения погиб 71 человек.