Экономика России растет, несмотря на все санкции Запада — Bloomberg

Москва, 18 мая. Несмотря на все тщетные усилия Запада, введение новых санкций против РФ, российская экономика не думает сдаваться и показывает уверенный рост.

Об этом в среду написал Bloomberg, журналисты которого отмечают, что российские рынки уже давно забыли о санкциях Соединенных Штатов и Европейского союза, а индексы бьют новые рекорды.

К примеру, инвесторы по большому счету даже не придали никакого значение на американские санкции, введенные в отношении конкретных российских компаний, например, производителя алюминия — «РУСАЛ».

При этом Россия даже толком не ответила на все нападки Запада, — отмечает издание. Как известно, депутаты Государственной думы до сих пор обсуждают закон о контрсанкциях, который даст широкие полномочия президенту Путину и российскому правительству.

Bloomberg также приводит цифры, известные нам и не очень – на Западе. Экономика России выросла на 1,3% в первом квартале 2018 года. Инфляция и процентные ставки — 2,4% и 7,25, соответственно.

В заключении Bloomberg резюмирует, что «камни, брошенные странами Запада в Россию» никак не влияют на ее рынки, и если политика останется такой же, как сейчас — относительно мирной и спокойной, то акции могут продолжать свой рост.