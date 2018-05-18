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18 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи
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    18 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи

    Советник Трампа считает необходимым прекратить расследование спецпрокурора Мюллера. СК РФ завел дело против журналиста из США, призвавшего Киев взорвать мост в Крым. Короткометражка петербургского режиссера получила приз кинофестиваля в Каннах.
    8:48 18 Мая 2018
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    Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи

    18 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи

    Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи заявил, что террористы сложили оружие в ключевых точках. Это позволило остановить их действия в пригороде Дамаска. Российский лидер подчеркнул, что после военных успехов созданы дополнительные условия для полноформатного политического процесса. Ранее сообщалось, что Башар Асад прибыл в Сочи для обсуждения широкого круга вопросов. Владимир Путин отметил, что сирийская армия достигла значительных успехов в борьбе с террористами на территории арабской республики. В свою очередь Сирийский президент поблагодарил российские ВКС, отметив, что они сыграли очень важную роль в борьбе с терроризмом.

    Советник Трампа считает необходимым прекратить расследование спецпрокурора

    18 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи

    Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом сговоре окружения Дональда Трампа с Россией должно быть прекращено, поскольку оно было инициировано с нарушения законодательства. Об этом заявил экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который с 20 апреля вошел в группу юристов, представляющих интересы президента США. К настоящему моменту Мюллер выдвинул обвинения в отношении трех российских компаний и 19 человек, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. После того, как одна из обвиняемых компаний — «Конкорд менеджмент и консалтинг» — потребовала предъявить факты и доказательства и раскрыть данные о незаконном вмешательстве США в дела других стран, начиная с 1945 года, команда Мюллера попросила американский суд отложить разбирательство. 

    СК РФ завел дело против журналиста из США, призвавшего Киев взорвать мост в Крым

    18 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи

    Следственный комитет России завел дело против американского журналиста Тома Рогана, который «рекомендовал» Киеву взорвать крымский мост. Ему инкриминируют 205 статью Уголовного кодекса – «Террористический акт». Одновременно в отношении редактора еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner», в котором и была опубликована статья журналста, проводится доследственная проверка. Напомним, Роган в своей статье «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина» призывает власти незалежной нанести авиаудар по конструкциям моста. Журналист не исключает, что это неизбежно развяжет полноценную войну между Россией и Украиной. 

    Короткометражка петербургского режиссера получила приз кинофестиваля в Каннах

    18 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи

    Российский короткометражный фильм Игоря Поплаухина «Календарь» получил награду за «Сильный кинематографический опыт и мастерское погружение в атмосферу картины» в рамках Каннского фестиваля. Поплаухин разделил второе место с китаянкой Шен Ди, которая также завоевала приз за получасовой фильм «Зверская жестокость». Лидером стала работа чилийского режиссера Диего Сеспедеса. 
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