18 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи

Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Сочи Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи заявил, что террористы сложили оружие в ключевых точках. Это позволило остановить их действия в пригороде Дамаска. Российский лидер подчеркнул, что после военных успехов созданы дополнительные условия для полноформатного политического процесса. Ранее сообщалось, что Башар Асад прибыл в Сочи для обсуждения широкого круга вопросов. Владимир Путин отметил, что сирийская армия достигла значительных успехов в борьбе с террористами на территории арабской республики. В свою очередь Сирийский президент поблагодарил российские ВКС, отметив, что они сыграли очень важную роль в борьбе с терроризмом.

Советник Трампа считает необходимым прекратить расследование спецпрокурора Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом сговоре окружения Дональда Трампа с Россией должно быть прекращено, поскольку оно было инициировано с нарушения законодательства. Об этом заявил экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который с 20 апреля вошел в группу юристов, представляющих интересы президента США. К настоящему моменту Мюллер выдвинул обвинения в отношении трех российских компаний и 19 человек, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. После того, как одна из обвиняемых компаний — «Конкорд менеджмент и консалтинг» — потребовала предъявить факты и доказательства и раскрыть данные о незаконном вмешательстве США в дела других стран, начиная с 1945 года, команда Мюллера попросила американский суд отложить разбирательство.

СК РФ завел дело против журналиста из США, призвавшего Киев взорвать мост в Крым Следственный комитет России завел дело против американского журналиста Тома Рогана, который «рекомендовал» Киеву взорвать крымский мост. Ему инкриминируют 205 статью Уголовного кодекса – «Террористический акт». Одновременно в отношении редактора еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner», в котором и была опубликована статья журналста, проводится доследственная проверка. Напомним, Роган в своей статье «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина» призывает власти незалежной нанести авиаудар по конструкциям моста. Журналист не исключает, что это неизбежно развяжет полноценную войну между Россией и Украиной.