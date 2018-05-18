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В России станет проще взять кредит на машину
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    В России станет проще взять кредит на машину

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    В России станет проще взять кредит на машину

    Москва, 18 мая. В России станет проще взять кредит на машину: реестр движимого имущества будет переведен на блокчейн.

    Нововведение обсуждалось на закрытой встрече представителей Федеральной нотариальной палаты. Оно, по мнению экспертов, защитит данные о юридической чистоте автомобиля и ускорит процедуру выдачи кредитов.

    Как пояснил газете «Известия» начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка Дмитрий Герасимов, блокчейн обеспечит прозрачность системы, всю историю приобретаемого автомобиля можно будет получить в режиме онлайн.

    «Технология упростит оценку залога, избавит от необходимости в справках и дополнительных документах. Это позволит банкам быстрее принимать решение о выдаче кредита», — добавил он.

    В России станет проще взять кредит на машину

    Кроме того, специалисты уверены, что система блокчейн защитит реестр от хакерских атак и предотвратит мошеннические манипуляции по изменению информации «задним числом».

    Вести реестр будут ФНП и банки, однако предложение еще будет дорабатываться. Как подчеркивают эксперты, для внедрения блокчейна необходимо создать абсолютно контролируемый механизм занесения данных в систему. Предполагается, что переход на блокчейн может обойтись в 150-500 миллионов рублей и займет от одного года до трех лет.

    Как сообщало URA.RU, в кредит покупают автомобили половина граждан РФ. За первый квартал этого года в кредит были приобретены 164,3 тысячи машин.

    Автор: Василий Котов
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