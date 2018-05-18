«ВКонтакте» будет наказывать сообщества за плагиат

Москва, 18 мая. Администрация «ВКонтакте» планирует запустить в июне систему защиты уникального контента «Немезида». Об этом на пресс-конференции VK Media Day журналистам рассказали представители соцсети.

Бороться с плагиатом в соцсети будут по заявлениям потерпевших. Пользователь, у которого «украли» уникальный контент, сможет пожаловаться команде модераторов, указав первоисточник. Модераторы рассмотрят заявление и вынесут нарушителю предупреждение.

Обвиненные в плагиате сообщества и пользователи смогут оспорить решение администрации. Тем, кого «ВКонтакте» признает нарушителем, будут грозить разнообразные санкции от обычного предупреждения до запрета на монетизацию.

Также пользователей соцсети ждут другие новшества: новый формат опросов и платформа подкастов. Авторы опросов получат возможность настраивать их внешний вид. Участники опросов смогут делиться ими в личных сообщениях, выбирать сразу несколько ответов и получат возможность изменить свой голос.