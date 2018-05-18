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Порошенко продлил старые и ввел новые санкции против России
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    Порошенко продлил старые и ввел новые санкции против России

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    Порошенко продлил старые и ввел новые санкции против России

    Киев, 18 мая. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых и продлении старых санкций против России.

    Как сообщает УНИАН, документ, датированный 14 мая, был опубликован минувшей ночью на сайте президента Украины. В основу указа легло решение совета национальной безопасности незалежной от 02 мая. 

    Тогда, напомним, были продлены уже существующие санкции против Российской Федерации, а также введены новые — в отношении физических и юридических лиц нашей страны, связанных, как на Украине сейчас принято говорить – с «российской агрессией».

    Кроме прочего, санкционные меры Киева, также по сложившейся традицией, распространяются и на те субъекты, в отношении которых введены санкции правительствами США и Европейского союза.

    Автор: Константин Терехов
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