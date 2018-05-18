«Вас это никак не касается»: в России отреагировали на критику Польши из-за Крымского моста

Санкт-Петербург, 18 мая. Строительство моста в Крым является «нарушением принципов международного права», о чем заявили в министерстве иностранных дел Польши. Проект якобы «нарушает принципы международного права», говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению поляков, РФ построила мост якобы вопреки позиции Генеральной Ассамблеи ООН и без согласия украинской стороны. Соответствующие действия Москвы не способствуют мирному урегулированию ситуации с Украиной, подчеркнули в польском МИД.

Следует отметить, что российские пользователи Интернета отреагировали на такую позицию Варшавы, отметив, что Крымский мост поляков «никак не касается». По мнению пользователей, это не последнее подобное обращение.