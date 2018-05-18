«Вас это никак не касается»: в России отреагировали на критику Польши из-за Крымского моста
Санкт-Петербург, 18 мая. Строительство моста в Крым является «нарушением принципов международного права», о чем заявили в министерстве иностранных дел Польши. Проект якобы «нарушает принципы международного права», говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
По мнению поляков, РФ построила мост якобы вопреки позиции Генеральной Ассамблеи ООН и без согласия украинской стороны. Соответствующие действия Москвы не способствуют мирному урегулированию ситуации с Украиной, подчеркнули в польском МИД.
Следует отметить, что российские пользователи Интернета отреагировали на такую позицию Варшавы, отметив, что Крымский мост поляков «никак не касается». По мнению пользователей, это не последнее подобное обращение.
«Кто следующий? Ну же! Ждем очередного адепта мирового порядка», — пишет пользователь под ником Al Tavricheskiy.
«Есть самая эффектная форма протеста — объявить голодовку», — отметил Анатолий Львов.
«Я считаю, что все что теперь будет построено на своей территории в любой стране мира, без согласия Украины, нужно считать нарушением международного права», — выразил мнение ios 29A, передает агентство Nation News.