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Мексика направила США ноту протеста из-за Трампа, сравнившего мигрантов с животными
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    Мексика направила США ноту протеста из-за Трампа, сравнившего мигрантов с животными

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    Мексика направила США ноту протеста из-за Трампа, сравнившего мигрантов с животными

    Мехико, 18 мая. Кабмин Мексики направил в администрацию США ноту протеста из-за очередных высказываний хозяина Белого дома.

    «Утверждения американского президента абсолютно неприемлемы, так как создают враждебный климат для мексиканцев, находящихся в США», — цитирует документ мексиканского правительства РИА Новости.

    «Газета.ru» напоминает, что накануне Дональд Трамп назвал животными нарушителей американо-мексиканской границы. После этого в адрес республиканца посыпались обвинения в оскорблениях мигрантов.

    На что американский президент заявил, что «животными» он назвал не всех мигрантов, а только членов ОПГ MS-13, действующей на территории Северной и Центральной Америки.

    Автор: Константин Терехов
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