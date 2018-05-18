Мексика направила США ноту протеста из-за Трампа, сравнившего мигрантов с животными

Мехико, 18 мая. Кабмин Мексики направил в администрацию США ноту протеста из-за очередных высказываний хозяина Белого дома.

«Утверждения американского президента абсолютно неприемлемы, так как создают враждебный климат для мексиканцев, находящихся в США», — цитирует документ мексиканского правительства РИА Новости.

«Газета.ru» напоминает, что накануне Дональд Трамп назвал животными нарушителей американо-мексиканской границы. После этого в адрес республиканца посыпались обвинения в оскорблениях мигрантов.

На что американский президент заявил, что «животными» он назвал не всех мигрантов, а только членов ОПГ MS-13, действующей на территории Северной и Центральной Америки.