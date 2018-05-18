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ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент»
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    ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент»

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    ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент»

    Москва, 18 мая. Центробанк отозвал сегодня лицензию у зарегистрированного в Оренбургской области банка «Акцент». Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

    Регулятор отмечает, что проблемы «Акцента» связаны с использованием «крайне рискованной бизнес-модели», которая привела к формированию на балансе банка активов низкого качества в значительном объеме. Также в деятельности банка усмотрели многочисленные нарушения требований регулятора в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.

    Центробанк отмечает, что в отношении банка «Акцент» неоднократно применялись меры надзорного реагирования. Дважды регулятор вводил ограничение на привлечение вкладов. Теперь ЦБ решил отозвать лицензию банка «Акцент».

    Автор: Виктор Мальцев
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