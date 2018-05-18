Трамп пригрозил КНДР «ливийским сценарием»

Вашингтон, 18 мая. Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «ливийским сценарием», если США и КНДР не смогут договориться.

Как сообщает РБК, при этом хозяин Белого дома сразу сделал оговорку, что вероятность этого крайне невелика. Об этом и не только американский лидер рассказал журналистам после встречи с генсеком НАТО.

«Ливийская модель — это не та модель, которую мы имеем», — заявил Дональд Трамп. Правда, для этого надо совсем немного, а именно соглашение о денуклеаризации Северной Кореи.

«Если мы заключим сделку (о денуклеаризации – ред.), думаю, Ким Чен Ын будет очень, очень счастлив», — добавил президент США, добавив, что вождь КНДР останется управлять «очень богатой страной».

Возвращаясь же к «ливийскому сценарию», Дональд Трамп добавил, что в Ливии «было полное уничтожение». «Мы пошли туда, чтобы победить его (Каддафи – ред.)», — резюмировал президент США.