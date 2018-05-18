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Трамп пригрозил КНДР «ливийским сценарием»
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    Трамп пригрозил КНДР «ливийским сценарием»

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    Трамп пригрозил КНДР «ливийским сценарием»

    Вашингтон, 18 мая. Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «ливийским сценарием», если США и КНДР не смогут договориться.

    Как сообщает РБК, при этом хозяин Белого дома сразу сделал оговорку, что вероятность этого крайне невелика. Об этом и не только американский лидер рассказал журналистам после встречи с генсеком НАТО.

    «Ливийская модель — это не та модель, которую мы имеем», — заявил Дональд Трамп. Правда, для этого надо совсем немного, а именно соглашение о денуклеаризации Северной Кореи.

    «Если мы заключим сделку (о денуклеаризации – ред.), думаю, Ким Чен Ын будет очень, очень счастлив», — добавил президент США, добавив, что вождь КНДР останется управлять «очень богатой страной».

    Возвращаясь же к «ливийскому сценарию», Дональд Трамп добавил, что в Ливии «было полное уничтожение». «Мы пошли туда, чтобы победить его (Каддафи – ред.)», — резюмировал президент США.

    Автор: Константин Терехов
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