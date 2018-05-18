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Российские военные водители заняли второе место на соревнованиях в Сербии
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    Российские военные водители заняли второе место на соревнованиях в Сербии

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    Российские военные водители заняли второе место на соревнованиях в Сербии

    Москва, 18 мая. Команда военных водителей из России заняла второе место на соревнованиях в Сербии. Об этом со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

    «Международные соревнования военных водителей проходили в Сербии с 14 по 17 мая​​​. Впервые российские военнослужащие были приглашены сербскими коллегами», — сообщает ведомство.

    Соревнования начались с тестирования на знания правил дорожного движения. Вторым этапом проверялись практические навыки военных водителей на тренировочной площадке. Участникам российской команды приходилось управляться с предоставленной организаторами военной техникой с малознакомыми габаритами. Тем не менее, военные водители из России замкнули тройку лидеров, уступив лишь коллегам из Сербии и Австрии.

    Последний этап соревнований проходил в условиях бездорожья. Российские водители хорошо показали себя в этой дисциплине и смогли обойти в общем зачете австрийскую команду. В результате, российские военные водители стали вторыми, первое место досталось команде из Сербии. Тройку лидеров замкнула команда из Австрии.

    Автор: Виктор Мальцев
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