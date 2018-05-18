Российские военные водители заняли второе место на соревнованиях в Сербии

Москва, 18 мая. Команда военных водителей из России заняла второе место на соревнованиях в Сербии. Об этом со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

«Международные соревнования военных водителей проходили в Сербии с 14 по 17 мая​​​. Впервые российские военнослужащие были приглашены сербскими коллегами», — сообщает ведомство.

Соревнования начались с тестирования на знания правил дорожного движения. Вторым этапом проверялись практические навыки военных водителей на тренировочной площадке. Участникам российской команды приходилось управляться с предоставленной организаторами военной техникой с малознакомыми габаритами. Тем не менее, военные водители из России замкнули тройку лидеров, уступив лишь коллегам из Сербии и Австрии.

Последний этап соревнований проходил в условиях бездорожья. Российские водители хорошо показали себя в этой дисциплине и смогли обойти в общем зачете австрийскую команду. В результате, российские военные водители стали вторыми, первое место досталось команде из Сербии. Тройку лидеров замкнула команда из Австрии.