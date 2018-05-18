Самозанятых граждан России обяжут отчислять деньги в ПФР и ФОМС

Москва, 18 мая. Самозанятых граждан России хотят обязать отчислять средства в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Как сообщают «Известия», такой пункт содержится в правительственном плане по работе по легализации работающих на себя россиян. Документ не так давно был разработан в недрах министерства юстиции.

При этом, что самое главное, вопрос уплаты страховых взносов самозанятыми гражданами, а также их размер еще прорабатывается. Как вариант – установить для работающих на себя спецналог в 3–6% от дохода в зависимости от того, кому оказываются услуги.

Добавим, что также в документе министерства юстиции определены критерии граждан, отнесенных к категории «самозанятые». В частности, они не должны быть ИП, и на них не распространяются меры государственной поддержки.

