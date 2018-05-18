Россия планирует достигнуть с БРИКС соглашения в области энергетики

Москва, 18 мая. Россия планирует уже в 2018 году достигнуть с партнерами по БРИКС договоренностей о совместных исследованиях в области энергетики. Об этом со ссылкой на начальника отдела БРИКС МИД РФ Михаила Калугина сообщает РИА Новости.

«Россия продвигает целый ряд своих инициатив. Мы рассчитываем, что договоренности по ним будут приняты в этом году», — подчеркнул Калугин.

Речь идет о создании платформы энергетических исследований БРИКС, которая позволит экспертам из разных стран обмениваться информаций и делать совместные обзоры. В будущем платформа поможет проводить совместные проекты в энергосфере.

Дипломат отметил, что тема будет обсуждаться главами МИД стран БРИКС на встрече в южноафриканском городе Претория.