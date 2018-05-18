Загадка аудио с Йенни и Лорел раскрыта

Москва, 18 мая. Девушки, которые последние несколько дней заставляли задаваться вопросом, что именно говорится на аудиозаписи, показали себя.

Об этом сообщает Deita.ru, со ссылкой на западные СМИ. Как оказалось, проживающая в Калифорнии Клое Фельдман сделала запись не сама, а просто разместила твит с файлом, который и вызвал бум во всем мире.

После того, как твит буквально «взорвал» весь мир, Клое решила найти автора звукового файла. Ею оказалась Кети Хетзел, которая выполняла проект по лексике, и в ходе работы обнаружила такое явление.

«Я слышала на звуковом файле «Йенни», но я знала, что этого слова не было в моем задании. Я попросила друга послушать, и он услышал «Лорел», — в свою очередь рассказала Хетзел.

Как напоминает «Газета.ru», на днях в Интернете появился аудиофайл, который вызвал споры среди пользователей. Одни считают, что голос произносит имя «Лорел», другие уверенны, что имя «Йенни».