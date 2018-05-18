Ким Чен Ын впервые за 2 года созвал военную комиссию партии

Пхеньян, 18 мая. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК) впервые за два года. Об этом со ссылкой на северокорейской телеграфное агентство сообщает Газета.ru.

Во время заседания обсуждались кадровые перестановки в центральной военной комиссии партии и силовых ведомствах. Северокорейский лидер призвал армию КНДР быть «непобедимым оружием» революции и защищать ценности КНДР.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове в очередной раз обострилась из-за совместных учений вооруженных сил США и Южной Кореи Max Thunder. В ответ Пхеньян отменил намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне с южнокорейским руководством. Также власти КНДР пригрозили отменить встречу Ким Чен Ына с президентом СЩА Дональдом Трампом, которая должна состояться 12 июня в Сингапуре.