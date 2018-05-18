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Вучич рассказал, почему Сербия не введет санкции против России
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    Вучич рассказал, почему Сербия не введет санкции против России

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    Вучич рассказал, почему Сербия не введет санкции против России

    Белград, 18 мая. Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Rheinische Post рассказал, почему его страна не будет вводить санкции против России.

    «Сербия дорожит дружбой с Российской Федерацией, поэтому не станет присоединяться к антироссийским санкциям Европейского союза», — цитирует слова Александра Вучича РИА Новости.

    Кроме того, глава Сербии рассказал, как относится к российскому лидеру, добавив, что ни разу не слышал от Путина возражений по поводу желания Сербии вступить в Европейский союз.

    «Я к нему (Путину – ред.) испытываю огромное уважение, и я знаю, что Сербия может положиться на него», — рассказал Вучич.

    Как напоминает «Газета.ru», президент Сербии Александр Вучич День Победы провел в Москве, став зрителем парада на Красной Площади, после чего с Владимиром Путиным возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. 
     

    Автор: Константин Терехов
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