Магазин приложений AppStore оказался недоступен в России

Москва, 18 мая. Российские пользователи пожаловались на сбой при попытке подключиться к магазину приложений AppStore.

При попытке загрузить магазин со смартфона после продолжительного ожидания на экране появлялось уведомление «сбой при подключении к AppStore». Проблемы с подключением также наблюдались при попытке подключиться к магазину с компьютера. Сбой произошел днем 17 мая.

Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что корпорация Apple потребовала удалить из AppStore приложение российского сервиса для вызова такси «Максим» из-за санкций США. В яблочной корпорации объяснили свое требование тем, что компания вынуждена соблюдать американские законы. Для удаления приложения разработчику дали две недели.