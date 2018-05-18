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Магазин приложений AppStore оказался недоступен в России
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    Магазин приложений AppStore оказался недоступен в России

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    Магазин приложений AppStore оказался недоступен в России

    Москва, 18 мая. Российские пользователи пожаловались на сбой при попытке подключиться к магазину приложений AppStore.

    При попытке загрузить магазин со смартфона после продолжительного ожидания на экране появлялось уведомление «сбой при подключении к AppStore». Проблемы с подключением также наблюдались при попытке подключиться к магазину с компьютера. Сбой произошел днем 17 мая.

    Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что корпорация Apple потребовала удалить из AppStore приложение российского сервиса для вызова такси «Максим» из-за санкций США. В яблочной корпорации объяснили свое требование тем, что компания вынуждена соблюдать американские законы. Для удаления приложения разработчику дали две недели.

    Автор: Виктор Мальцев
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