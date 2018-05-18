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Союз добровольцев Донбасса выразил соболезнования родным и близким командира «Пятнашки»
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    Союз добровольцев Донбасса выразил соболезнования родным и близким командира «Пятнашки»

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    Союз добровольцев Донбасса выразил соболезнования родным и близким командира «Пятнашки»

    Донецк (ДНР), 18 мая. Союз добровольцев Донбасса выразил соболезнования родным и близким командира батальона «Пятнашка» Олега Мамиева.

    «Будучи командиром, Олег все время находился на передке, со своими бойцами. Всегда. Сегодня «Мамая» не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту», — говорится в заявлении Союза, которое было опубликовано ИА «Новороссия»

    Как напоминает «Газета.ru», один из самых известных командиров ополчения погиб минувшей ночью. Олег Мамиев с позывным «Мамай» получил несколько серьезных ранений, был экстренно госпитализирован, однако скончался в медучреждении.

    Олег Мамиев приехал в Донбасс четыре года назад, руководил батальоном «Пятнашка», был награжден высшими наградами Донецкой народной республики.

    Автор: Константин Терехов
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