Союз добровольцев Донбасса выразил соболезнования родным и близким командира «Пятнашки»

Донецк (ДНР), 18 мая. Союз добровольцев Донбасса выразил соболезнования родным и близким командира батальона «Пятнашка» Олега Мамиева.

«Будучи командиром, Олег все время находился на передке, со своими бойцами. Всегда. Сегодня «Мамая» не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту», — говорится в заявлении Союза, которое было опубликовано ИА «Новороссия».

Как напоминает «Газета.ru», один из самых известных командиров ополчения погиб минувшей ночью. Олег Мамиев с позывным «Мамай» получил несколько серьезных ранений, был экстренно госпитализирован, однако скончался в медучреждении.

Олег Мамиев приехал в Донбасс четыре года назад, руководил батальоном «Пятнашка», был награжден высшими наградами Донецкой народной республики.